Кто не успел, тот опоздал: какая ответственность грозит уклонистам после 17 июля за необновление данных

В соответствии с новым законом о мобилизации до 16 июля все военнообязанные должны были обновить свои данные. Тех, кто этого не сделал, ожидает штраф или запрет на право управление транспортным средством.

Об этом идет речь в материале "Телеграфа" "Этот день настал. Что меняется для военнообязанных с 17 июля".

Отмечается, что обновить свои данные нужно было через приложение "Резерв+", в ТЦК и СП или в ЦПАУ. Однако даже после 17 июля эта обязанность никуда не исчезнет.

С этой даты ТЦК вместе с полицией будут иметь право на более жесткие меры влияния в отношении граждан, которые не выполняют свои обязанности во время мобилизации. Им могут выписать штраф либо же обратиться в суд с целью запретить управлять транспортным средством.

На данный момент автоматического привлечения к ответственности нет. Поэтому это все не будет происходить в один день.

Ранее мы рассказывали, как обновить свои данные в ТЦК после 16 июля. Это можно будет сделать только в "Резерве+" или в ТЦК.

Также "Телеграф" писал, какая сумма штрафа грозит тем, кто не обновил свои данные. Факт нарушения определяют в ТЦК и СП, там же составляют протокол и принимают решение о наложении штрафа.