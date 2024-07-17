Без нього не випустять: у Держприкордонслужбі назвали обов'язковий документ для виїзду чоловіків за кордон

Є ряд причин, через які можуть не випустити за межі країни

З середи, 17 липня, при виїзді з України чоловіки призовного віку повинні мати при собі військово-облікові документи. Контроль за переміщенням потенційних військовозобов'язаних через кордон посилено.

Вимога стосується всіх чоловіків з 18 до 60 років. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Відсьогодні наявність військово-облікового документа під час перетинання кордону обов’язкова умова для всіх чоловіків громадян України у віці від 18 до 60. Така норма почала застосовуватись, починаючи з 00:00", — зазначив речник.

Нагадаємо, що вчора сплива встановлений Законом України термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані. Відтепер під час перетинання кордону на виїзд прикордонники перевіряють військово-облікові документи в усіх громадян України чоловічої статі призовного віку.

За словами Демченко, документ може бути як паперовий, так і в електронній формі. У разі відсутності військово-облікового документа прикордонники відмовляють у перетинанні державного кордону на виїзд з України.

Окрім того, відмовити у виїзді з країни можуть якщо, в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів будуть наявні відомості про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію. В таких випадках на місце викликатимуться співробітники поліції.

Демченко окремо нагадав про вимоги до тих чоловіків, які мають право на перетинання кордону через відстрочку від призову чи виключення з військового обліку за станом здоров’я.

"В їх військово-облікових документах повинна бути зазначена інформація про отримання такої відстрочки чи виключення з військового обліку або має бути довідка за формою, визначеною у додатку 6 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 16.05.2024 № 560", — пояснив він.

Спікер прикордонної служби зазначив, що у зв'язку з нововведеннями ситуація на кордоні поки що не змінилася. Переважна більшість чоловіків, які перетинали кордон, мали необхідні документи, зокрема й військово-облікові.

Ранее "Телеграф" писав, що адвокат Сергій Старенький розповів, яка є поважна причина для відновлення даних до 16 липня.