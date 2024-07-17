Без него не выпустят: в Госпогранслужбе назвали обязательный документ для выезда мужчин за границу

Есть ряд причин, по которым могут не выпустить за пределы страны

Со среды, 17 июля, при выезде из Украины мужчины призывного возраста должны иметь при себе военно-учетные документы. Контроль за перемещением потенциальных военнообязанных через границу ужесточен.

Требование относится ко всем мужчинам с 18 до 60 лет. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"С сегодняшнего дня наличие военно-учетного документа во время пересечения границы обязательное условие для всех мужчин граждан Украины в возрасте от 18 до 60. Такая норма начала применяться, начиная с 00:00", — отметил он.

Напомним, что вчера истек установленный Законом Украины срок, в течение которого граждане должны были стать на военный учет или уточнить свои военно-учетные данные. Теперь во время пересечения границы на выезд пограничники проверяют военно-учетные документы у всех граждан Украины мужского пола призывного возраста.

По словам Демченко, документ может быть как бумажный, так и в электронной форме. В случае отсутствия военно-учетного документа, пограничники отказывают в пересечении государственной границы на выезд из Украины.

Кроме того, отказать в выезде из страны могут, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов будут иметься сведения о розыске данного лица Национальной полицией. В таких случаях на место будут вызываться сотрудники полиции.

Демченко отдельно напомнил о требованиях к тем мужчинам, которые имеют право на пересечение границы из-за отсрочки от призыва или исключения из военного учета по состоянию здоровья.

"В их военно-учетных документах должна быть указана информация о получении такой отсрочки или исключении из военного учета или должна быть справка по форме, определенной в приложении 6 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 16.05.2024 № 560", – пояснил он.

Спикер пограничной службы отметил, что в связи с новшествами ситуация на границе пока не изменилась. Подавляющее большинство мужчин, пересекавших границу, имели необходимые документы, в том числе и военно-учетные.

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