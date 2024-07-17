НКРЕКП не допустила прискорення інфляції і втрат бюджету, — експерт

Ініціатива щодо обʼєднання тарифів на розподіл електроенергії для споживачів 1 та 2 класів виглядала досить дивно і можна тільки вітати рішення НКРЕКП зняти питання з розгляду.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, коментуючи рішення НКРЕКП. На його думку, ініціатива обʼєднати класи промислових споживачів виявилась необґрунтованою та не до кінця прорахованою.

"Рішення могло призвести до абсолютно невиправданого збільшення виплат для крупних індустріальних споживачів із відповідним ланцюжком зростання цін, прискорення інфляції і втратою бюджетом податків. Крім того, ця ініціатива протирічить технічній природі підключення до мереж. НКРЕКП виявило професійність і після консультацій зняло це питання з розгляду", — відзначив експерт.

Раніше Комітет Верховної Ради звернувся до НКРЕКП та Міненерго з вимогою обґрунтувати ініційоване ними об’єднання тарифів для промисловості 1 і 2 класів.

Федерація роботодавців України, Укрметалургпром та інші бізнес-асоціації виступили проти об’єднання тарифів на розподіл електроенергії 1 і 2 класу, оскільки це загрожує зупинкою підприємств в оборонній, цементній, деревообробній, та інших галузях промисловості.