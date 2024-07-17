Нардепа-коррупционера Задорожнего выпустили под залог: он говорит, что у него нет денег

На нардепа наденут электронный браслет

В среду,17 июля, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения нардепу Николаю Задорожнему. Его подозревают в получении неправомерной выгоды в 3,4 миллиона гривен.

Как пишет "Суспільне", ему назначил залог в размере 3 миллионов 28 тысяч гривен. У него теперь есть пять дней, чтобы внести нужную сумму и передать подтверждение прокурору.

Задорожний также будет обязан являться к судьям или следователям по требованию, не покидать Киев без разрешения и воздерживаться от общения со свидетелями. Чтобы предотвратить возможности сбежать от следствия или оказывать давление на свидетелей, нардеп будет обязан носить электронный браслет.

Сам политик говорит, что не создавал препятствий для расследования и не намерен это делать, однако добавил, что у него нет возможности внести указанную сумму в положенный срок, так как для того, чтобы собрать необходимую сумму, ему бы пришлось продать недвижимость.

Сторона защиты говорит, что не видит рисков выезда клиента за границу и считает электронный браслет избыточной мерой. По словам адвокатов, было бы достаточно сдать загранпаспорт.

Напомним, Николай Задорожний является главой временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам использования средств бюджета, направленных на обустройство фортификаций, а также на изготовление и закупку БпЛА для военных. В материалах следствия указано, что он требовал взятку в размере 3,4 миллиона гривен за непрепятствование в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры в Сумской области.

Как сообщалось ранее, накануне в СМИ появились сообщения о том, что депутата Береговского городского совета задержали за переправку уклонистов в Евросоюз. Скорее всего, речь идет о депутате от партии "Европейская солидарность" Викторе Саенкове.