У Києві від спеки потік асфальт: дорога перетворилася у пластилін (відео)

У мережі з'явилися фото та відео

Через аномальну спеку в Києві "потік" асфальт. На бульварі Вацлава Гавела помітили на дорозі латки, які розм'якли й місцями навіть почали плавитися.

У мережі вважають, що причиною стала не тільки спека, а й низька якість асфальтового покриття. Фото опублікували в місцевому телеграм-каналі "Київ. Вайб твоєї столиці".

На кадрах бачимо, що з латок виступила смола. Закликаємо киян обходити такі ділянки, аби залишитися із взуттям та без опіків.

Ділянка дороги на бульварі Вацлава Гавела

Також розпечений асфальт помітили у Шевченківському районі на вулиці Золотоустівській. Зазначимо, що вдень він може нагріватись до 50-60 °С.

Асфальт нагрівся до такого стану, що став схожим на пластилін.

Нагадуємо, що в Києві температура повітря досягає +40°C, а поверхні, що перебувають під прямим сонячним промінням, розпеклися до надвисоких температур.

Урбаністична ініціатива провела цікаве дослідження, використовуючи інфрачервоний пірометр. Так, з'ясувалося, що парклети біля Цирку розжарилися до +60°C.

Дуже високу температуру зафіксували у парку на Володимирівській гірці. Надгарячою виявилася лавка — +65°C. Бруківка на Хрещатику нагрілася до +57°C. В тіні на 20 градусів менше — +37°C.

Раніше "Телеграф" писав, що скоро Київ та область накриють грози, град та сильний вітер. Синоптики попереджають про негоду у середу.