Отключений света по Украине 18 июля будет больше: в чем причина

Непогода оставила без света много населенных пунктов

В Укрэнерго обновили графики отключений на четверг, 18 июля. В нескольких областях Украины будут отключать сразу четыре очереди.

Об этом рассказали в Укрэнерго. Сообщается, что такие меры будут применяться из-за выхода из строя оборудования вследствие непогоды — она оставила без света 374 населенных пункта в 6 областях.

"Из-за выхода из строя оборудования на двух энергообъектах с 08:00 до 22:00 применены четыре очереди отключений в г. Киев, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях", — добавили в ведомстве.

В Укрэнерго также сообщили, что других областей изменения не коснутся. Там будет действовать ранее анонсированное расписание: с 16:00 до 22:00 – четыре очереди, в другие часы – три очереди.

В Украине долгое время была аномальная жара — в столице даже плавился асфальт. Однако вчера жители столицы наконец смогли увидеть дождь, вследствие которого в Киеве затопило один из торгово-развлекательных центров. На улицах города также наблюдался потоп, из-за чего движение общественного транспорта было усложнено.