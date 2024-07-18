Якщо вчасно оновили дані: чи можуть в такому випадку затримувати чоловіків

Відповідь дали у Міноборони

В Україні до 16 липня військовозобов'язані мали оновити свої облікові дані в ТЦК. Тих, хто зробив це вчасно, ТЦК не будуть примусово затримувати.

Українець виконав умову, яка була поставлена, тому цю людину "ловити" не будуть. Про це розповів речник українського Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі "Радіо Свобода" і наголосив, що наступним етапом є надходження направлення на проходження ВЛК.

За його словами, примусова затримка працівниками ТЦК військовозобов'язаних негативно впливає на імідж ЗСУ. Він наводить приклад, як на блокпостах можуть силоміць когось витягнути.

"Представники ТЦК та СП не мають цього робити, не мають таких повноважень. За законом, це можуть робити тільки представники поліції", — зауважив Лазуткін.

Речник Міноборони пояснює, що військовозобов'язані для того і актуалізовували свої дані, аби було зрозуміло, куди надсилати направлення на військово-лікарську комісію. Якщо цього не зробити, то документ видається за місцем реєстрації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна оскаржити рішення ВЛК, якщо військовозобов'язаний не згодний з висновком.