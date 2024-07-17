Повісток на вулицях більше не буде: подробиці від нардепа

Перевіряти документи будуть, але не для запрошення в ТЦК

Співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не будуть видавати повістки на вулицях. Їх надсилатимуть за адресою проживання військовозобов’язаного.

Проте перевіряти військовий квиток (паперовий або електронний) продовжать і надалі. Про це народний депутат Михайло Цимбалюк розповів в етері "Суспільне Студія".

За словами нардепа, співробітники ТЦК мають багато роботи. Тому вони переважно не будуть турбувати громадян.

"Взагалі більшість громадян співробітники місцевих ТЦК та СП не турбуватимуть. У них вже є великий масив роботи", ― сказав Цимбалюк.

Серед обов’язків працівників ТЦК залишається перевірка військового квитка. Що стосується громадян з відстрочкою, то вони можуть її оновити автоматично.

Зазначимо, що розмови про повістки поштою ходять вже кілька місяців. Після 16 липня їх будуть розсилати військовозобов’язаним. Саме тому й уточнювали персональні дані протягом двох місяців. Про нюанси отримання сповіщення читайте в матеріалі "Телеграфу" під назвою "Повістка від ТЦК поштою. Що потрібно знати і які є "підводні камені".

Також раніше ми повідомляли, коли випишуть перші штрафи українцям, які ухилились від обов’язку оновити дані. Своїм прогнозом поділився нардеп.