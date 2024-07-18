Если своевременно обновили данные: могут ли в таком случае задерживать мужчин

Ответ дали в Минобороны

В Украине до 16 июля военнообязанные должны обновить свои учетные данные в ТЦК. Тех, кто это сделал вовремя, ТЦК не будут принудительно задерживать.

Украинец выполнил условие, которое было поставлено, поэтому этого человека "ловить" не будут. Об этом рассказал спикер украинского Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире "Радио Свобода" и подчеркнул, что следующим этапом является поступление направления на прохождение ВЛК.

По его словам, принудительная задержка работниками ТЦК военнообязанных оказывает негативное влияние на имидж ВСУ. Он приводит пример, как на блокпостах могут насильно кого-то вытащить.

"Представители ТЦК и СП не должны этого делать, не имеют таких полномочий. По закону, это могут делать только представители полиции", — отметил Лазуткин.

Спикер Минобороны объясняет, что военнообязанные для того и актуализировали свои данные, чтобы было понятно, куда отправлять направление на военно-врачебную комиссию. Если этого не сделать, то документ выдается по месту регистрации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно обжаловать решение ВВК, если военнообязанный не согласен с заключением.