Нічого про Україну без України: Мішель відповів на лист Орбана про мирні переговори з Росією

Угорщина не має мандату виступати від імени ЄС на міжнародній арені

Попри те, що Угорщина зараз головує у Раді Європейського Союзу, вона не має мандату діяти від імені всього Євросоюзу. Позиція ЄС щодо підтримки України у війні проти російських терористів давно узгоджена одноголосно, вона буде залишатися незмінною стільки, скільки це буде потрібно.

Про це написав президент Європейської ради Шарль Мішель у відповіді прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, повідомляє "Радіо Свобода". Мішель відправив Орбану листа у відповідь на так званий "мирний план" Будапешта.

Мішель зазначив, що думки та пропозиції угорського прем'єра беруться до уваги, проте нагадав, що позиція ЄС щодо України погоджена консенсусом. Останній саміт лідерів ЄС у червні підтвердив "непохитну прихильність" підтримці України. Також Мішель підкреслив, що Угорщина не має мандату виступати від імени ЄС на міжнародній арені.

"Я чітко заявив про це ще до вашого візиту до Москви, і згодом це було повторено високим представником Боррелем у його заяві від 5 липня", – написав він.

Також Мішель відкинув твердження Орбана про те, що Євросоюз провадить "провоєнну політику", зазначивши, що це російський режим є агресором, а Україна – це жертва, яка реалізує законне право на самооборону. Тому жодна дискусія про Україну не може відбуватися без Україну.

"ЄС послідовно прагне створити широку міжнародну підтримку всеосяжного, справедливого та тривалого миру на основі Статуту ООН і міжнародного права відповідно до ключових принципів і цілей української Формули миру. Євросоюз не шкодує зусиль, щоб зв’язатися з усіма партнерами в цьому плані, включно з Китаєм", – сказав він.

Нагадаємо, 2 липня Віктор Орбан відвідав Україну вперше за 12 років. У Києві він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Угорський прем’єр запропонував йому в односторонньому порядку "припинити вогонь" заради старту переговорів із РФ про мир. Він заявив, що мирні ініціативи України "вимагають багато часу". Орбан попросив Зеленського подумати над його пропозицією. В Офісі президента пропозицію угорського політика одразу відставили убік.

5 липня Орбан офіційно прибув до Москви, де провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Через кілька днів, 8 липня, Орбан прибув з візитом до Пекіна, під час якого обговорив із Сі Цзіньпіном свій "мирний план".