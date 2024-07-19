У "Нової пошти" був масштабний збій: що трапилося і чи працює вже сервіс

Роботу оперативно відновили

З ранку у п’ятницю, 19 липня, у системі "Нової пошти" стався масштабний збій. Клієнти повідомляють про припинення роботи відділень у деяких регіонах.

UPD О 10:13 у "Новій пошті" порадували, що роботу всіх клієнтських систем та сервісів відновлено. Там перепросили за незручності та додали, що чекають на своїх клієнтів у відділеннях й у поштоматів.

Як повідомляє "Телеграф", така ситуація виникла щонайменше у Києві, Харкові та Полтаві. За словами клієнтів, відділення не працюють, посилки не приймають, а телефони підтримки клієнтів "Нової пошти" не відповідають.

"У зв’язку з деякими програмними оновленнями стався технічний збій у роботі системи обслуговування клієнтів. Причини вже з’ясовані. Роботу буде відновлено найближчим часом. Як тільки піднімемося – обов’язково поінформуємо", — прояснили ситуацію в Новій пошті.

Як розповідав "Телеграф", 12 червня, у Києві перекинувся причіп вантажівки "Нової пошти". Подія сталася близько 3 години ночі на вулиці Олени Теліги.

Також ми писали, що внаслідок ракетної атаки російських окупантів по Одесі 1 травня було знищено сортувальне депо та відділення "Нової пошти". Знищено 15,5 тонни замовлень, на які чекали одержувачі.