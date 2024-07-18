Чи спаде аномальна спека? Якою буде погода у День пророка Іллі

Дата цього свята нещодавно змінилася

У суботу, 20 липня, православні християни відзначають свято на честь старозавітного пророка Іллі. Цей день багато українців зможуть провести на природі, а тому важливо знати, якою буде погода.

За даними Укргідрометцентру, 20 липня по всій території України очікується переважно сонячна погода без опадів. І хоч сильна спека вже почала спадати, цього дня все одно буде досить спекотно.

Так, у більшості областей температура повітря вдень буде коливатись від +25 до +29 градусів. Лише на сході та півдні повітря прогріється до +31, а місцями і +33 градусів.

Варто зазначити, що до переходу православної та греко-католицької церкви на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року, свято пророка Іллі відзначалося 2 серпня. Проте сьогодні неперехідні свята відзначаються на 13 днів раніше.

У слов’ян пророк Ілля належить до найбільш шанованих святих, поряд з Миколаєм Чудотворцем. Його вважають захисником чистої віри та покровителем вірних Господу. Крім того, Ілля зцілював хворих та допомагав нужденним. За біблійними легендами, він не помер, а був піднесений живим на небеса.

Святкування дня пророка у народі більше нагадує язичницькі звичаї. Наші пращури бачили святого Іллю як покровителя гроз та блискавок, адже він, за переказами, міг викликати дощ та боротися із посухою. Пророк також вважався провісником осені.

Вважалося, що дощ 20 липня є сприятливим знаком: якщо людина потрапить під його краплі, вона отримає зцілення від усіх хвороб. Також у цей день заборонялося купатися. Люди вважали, що нечиста сила може затягнути на дно.

Також цей день вважається традиційним часом для весілля. Пращури вірили, що шлюб цього дня принесе родині багатство та щастя.

Нагадаємо, раніше народний синоптик з Волині Володимир Деркач відповів в ексклюзивному прогнозі "Телеграфу" розповів, якою буде погода в Україні у липні та серпні.