"Жарко", "спекотно" или "спечно": как правильно рассказать про погоду на украинском

Запомните это правило — и ваша речь будет разнообразной

Тема погоды во время аномально высокой температуры актуальна как никогда. Однако многие при этих разговорах употребляют руссизмы.

Описывая погоду, можно употребить "жарко", "спекотно" или "спечно. Какое слово является правильным, рассказывает Ольга Васильева.

Слово "жарко", как и слово "жара" и "жарить" — украинское, оно есть в старых украинских словарях. Фиксируется оно и в современном, когда речь идет о высокой температуре воздуха.

"Говорят, что моряки, вернувшись из Африки и даже из экватора, говорили, что там не так жарко, как здесь в Одессе. (Леся Украинка)", — приводит пример Ольга Васильева.

А вот слова "спекотно" в старых словарях нет, вместо него используется "спечно". Как оно появилось, сложно сказать, ведь в современных словарях есть прилагательное "спекотний" и "спекотливий". Те, для кого украинский язык родной, не говорят "спекотно" — они говорят "жарко".

Русско-украинский академический словарь 1924–33 гг. (А. Крымский, С. Ефремов) русское "жарко" переводит на украинский "гаряче, жарко", а не "спекотно". А вот словарь Гринченко фиксирует "жарко" и "спечно". Спекотно редактор нашла только в Большом толковом словаре 2005 г.

"Итак, не боимся речи, употребляем все три слова: "жарко", "спечно", "спекотно", — добавила редактор.

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