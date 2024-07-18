"Я б залучав СБУ": на двох українських АЕС сталося одразу чотири аварії, названі причини

Аварій може стати ще більшим

В Україні за кілька днів сталася низка аварій на об’єктах енергетики. Через це, зокрема, у Дніпропетровській області було запроваджено екстрені відключення світла.

За даними директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, дві з поломок нібито трапилися на Південно-Українській АЕС (в Укренерго підтверджують вихід з ладу обладнання, але не уточнюють назву об’єкта), а одна на Чорнобильській АЕС.

"Фізично згоріло два трансформатори струму (нібито на Южно-Українській АЕС). Що призвело, за словами людей на місці, до відключення від мережі одного з реакторів. А далі розвитком ситуації стало відключення ще чи то двох (чи то трьох – точно не знаю, але це зараз вже не так щоб важливо) високовольтних ліній вже в мережі Укренерго. Саме через цю, абсолютно технічну, аварію, лівий беріг України – включно з Дніпром, Сумами і далі по переліку – останні два дня вкрай жорстко обмежений в постачанні електрики", — каже він.

У четвер, за його даними, згорів із тих самих причин ще один трансформатор на тій же Південноукраїнській АЕС. Також, за непідтвердженими даними, ще один згорів на Чорнобильській АЕС. На думку Харченка, причиною поломок обладнання, судячи з усього, є аномальна спека.

"Я би службове розслідування таки проводив, ще і СБУ залучав би про всяк випадок. Ситуація стала ще складнішою.Цікаво, чому так старанно приховується ця ситуація? Адже фантастична спека плюс постійне перевантаження обладнання плюс постійне включення та виключення мереж (які до цього геть зовсім не призначені) по всій країні призводять до швидкої деградації обладнання. Аварій буде все більше і більше – вже незалежно від спеки (мороз теж впливатиме негативно). Як мені здається, робити вигляд, що нічого не відбувається – найгірша стратегія", — вважає він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Уряд вирішив не вимикати світло в деяких населених пунктах.