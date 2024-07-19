Можна, але не завжди? У ДТЕК розповіли, чи виплачують компенсації за відключення електроенергії

Компенсація за відключення електрики — історія не масова

За вимкнення електрики можна отримати компенсацію. Однак це можливо, якщо ремонт електромережі триває понад 22 годин.

Про це розповів генеральний директор ДТЕК "Дніпровські електромережі" Андрій Терещук. Він додав, що компанія надає свої послуги якісно, оскільки працює у ситуації постійних форс-мажорів.

"Це не можна вважати неякісним наданням послуги, тому що ми працюємо в ситуації форс-мажорів постійних, тому що це не мирний час, в якому ми маємо 22 години, за які ми повинні відремонтувати мережу", — зазначив Андрій Терещук.

Він додав, що компанія виплачує компенсації за відключення світла у разі, якщо не вписується у строки. Однак, за словами генерального директора, це не є масовою історією.

"Ми фіксуємо це все, віддаємо регулятору, всі ці звіти і нараховуємо компенсації через постачальника. Тому ми тут дуже відкриті. Нас контролює дуже багато структур з цього питання", — додав керівник.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині люди вийшли протестувати через тривале відключення електрики. Люди заявляли, що вони не мають світла по 17 годин на добу.

На ситуацію відреагували у ДПЕК. Там зазначили, що мітинги та спекуляції на темі світла лише допомагають ворогові дестабілізувати ситуацію в країні в умовах повномасштабної війни".

Також мітинги проти відключення електроенергії відбулися і на Одещині. Голова Одеської ОВ Олег Кіпер заявив, що до їхньої організації нібито можуть причетні окремі депутати. На його думку, це робиться "для піару".