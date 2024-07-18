У двох областях України запровадили екстренні відключення світла: стабілізаційні графіки можуть не діяти

Світло може бути відсутнє невизначений час

Компанія "ДТЕК" попередила про екстрені відключення світла одразу у двох регіонах України. Мова про Дніпропетровську та Кіровоградську області.

Повідомлення про це з’явилося на офіційному каналі компанії. Зауважили, що екстренні відключення запровадило "Укренерго", під час таких відключень світло може бути відсутнє невизначений час.

"Під час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень можуть не діяти", — підкреслили в компанії.

До слова, екстренні відключення можуть статися у випадку пошкодження мереж чи інших об'єктів інфраструктури. Їх застосовують, коли в Укренерго виникає потреба додатково збалансувати енергосистему. Зазначимо, що раніше в "Укренерго" попереджали про те, що аномальна спека ускладнює роботу різного обладнання і через це можуть виникати технічні збої в його роботі.

Також, вкотре нагадуємо, що значний дефіцит енергії в енергосистемі України – результат восьми російських масованих атак, які ворог здійснив з початку року на об’єкти енергетики. Внаслідок російських ударів по об’єктам інфраструктури, наша країна втратила 9 ГВт виробничої потужності електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку у пікові години таких європейських країн як Нідерланди, Фінляндія або разом Словаччини та країн Балтії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Одесі люди протестують через відключення електрики. Місцеві мешканці перекривають вулиці та вимагають увімкнути світло.