Нестерпна спека та задуха в кабінетах: чиновники скаржаться на заборону кондиціонерів (фото)

Температура в кабінетах перевищує дозволені +28°C

В Україні держслужбовці скаржаться на заборону вмикати кондиціонери у кабінетах під час робочого дня. Нагадаємо, відповідну постанову схвалив Кабмін ще 7 червня. Згідно з документом, урядники мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.

Після відповідної постанови, органи влади на місцях дозволили частині держслужбовців працювати віддалено, позаяк умови для роботи в офісах не відповідають нормам Держпраці — температура в кабінетах перевищує дозволені +28°C. Однак, через відключення світла та проблеми з інтернетом вдома, люди були змушені повернутися в офіси.

Одна з державних установ надіслала кілька світлин нашому виданню, на яких видно, що температура в кабінеті сягає +34 С. Люди змушені з ранку і до вечора знаходитися у задушливих кабінетах, аби виконувати свою роботу.

"Зі світлом та зв’язком, проте без права користуватися кондиціонерами", — написали нам.

При цьому, як зазначають наші співрозмовники, у кабінетах навіть не має вентиляторів. Люди змушені купувати їх за власні кошти або ж приносити з дому.

До слова, днями "Телеграф" повідомляв про те, що у Держпраці нагадали про норми роботи у літню спеку. Так, сумарна тривалість робіт при температурі понад +28°C не повинна перевищувати 4-5 годин за зміну.