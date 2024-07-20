Названы 9 областей, которые погода не порадует: где в ближайшие дни удержится экстремальная жара

Страну освежат дожди

Жара в Украине понемногу спадает. В большинстве регионов даже днем температура воздуха будет ниже +30 градусов, однако так повезет не всем областям.

По прогнозам Укргидрометцентра дождей в Украине в субботу не ожидается. Экстремальная жара сохранится на востоке, юге и юго-востоке.

В субботу, 20 июля, в Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму днем столбики термометров покажут +30 +33 градуса. В остальных регионах будут более комфортные 25-29 градусов выше нуля.

В воскресенье, 21 июля, дожди с грозами пройдут в некоторых западных и Винницкой области, на остальной территории без осадков. К самым "горячим" областям присоединится еще и Черкасская. Днем температура воздуха в ней, и тех же регионах, что и в субботу (кроме Харьковщины, где станет прохладнее), достигнет +30 +37 градусов. В остальных областях прогнозируется 23-29 градусов тепла.

В понедельник, 22 июля, дожди охватят значительную часть Украины. Ночью градусники покажут +15 +24 градуса, днем будет +26 +37 градусов. Жарче всего будет на Запорожье и Херсонщине.

Ранее народный синоптик с Волыни Владимир Деркач дал "Телеграфу" эксклюзивный прогноз на все лето. Погода в августе, по его мнению, будет типичной для этого месяца. Примечательно, что погоду в июле Деркач "не угадал" — он прогнозировал, что этот месяц будет скудным на тепло, а он принес палящий зной.