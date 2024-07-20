Відомий блогер оцінив якість пального NANO від SOCAR
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Зірка "Ліги сміху" Володимир Черняк завітав на SOCAR, щоб перевірити, чи дійсно при використанні інноваційного пального NANO зменшується його розхід та покращуються динамічні показники авто.
Жартівливе відео піднімає настрій, а особисті враження Володимира від заправки на АЗК SOCAR допомагають споживачам зробити вибір у пошуках якісного пального.
На своїй сторінці комік розповів про досвід заправки на SOCAR:
- Пальне NANO очищує систему вприску пального, що допомагає двигуну працювати довше та якісніше
- Особлива суміш, що покриває паливну систему двигуна захисною плівкою додатково захищає його від зношення
- Під час прискорення на трасі я дійсно відчув покращення динамічних показників авто
- І реально, за рахунок унікальності пального — "розхід" менший!
"Я задоволений, як моє авто себе поводить після заправки на SOCAR, я рекомендую NANO", — підкреслив Черняк.