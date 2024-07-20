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Известный блогер оценил качество горючего NANO от SOCAR

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Известный блогер оценил качество горючего NANO от SOCAR Новость обновлена 20 июля 2024, 10:55

Звезда "Лиги смеха" Владимир Черняк посетил SOCAR, чтобы проверить, действительно ли при использовании инновационного горючего NANO уменьшается его расход и улучшаются динамические показатели авто.

Шутливое видео поднимает настроение, а личные впечатления Владимира от заправки на АЗК SOCAR помогают потребителям сделать выбор в поисках качественного горючего.

На своей странице комик рассказал об опыте заправки на SOCAR:

  1. Топливо NANO очищает систему впрыска горючего, что помогает двигателю работать дольше и качественнее.
  2. Особая смесь, покрывающая топливную систему двигателя защитной пленкой, дополнительно защищает его от износа.
  3. Во время ускорения на трассе я действительно почувствовал улучшение динамических показателей авто
  4. И реально, за счет уникальности горючего – "расход" меньше!

"Я доволен, как мой автомобиль себя ведет после заправки на SOCAR, я рекомендую NANO", — подчеркнул Черняк.