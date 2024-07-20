Известный блогер оценил качество горючего NANO от SOCAR
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Звезда "Лиги смеха" Владимир Черняк посетил SOCAR, чтобы проверить, действительно ли при использовании инновационного горючего NANO уменьшается его расход и улучшаются динамические показатели авто.
Шутливое видео поднимает настроение, а личные впечатления Владимира от заправки на АЗК SOCAR помогают потребителям сделать выбор в поисках качественного горючего.
На своей странице комик рассказал об опыте заправки на SOCAR:
- Топливо NANO очищает систему впрыска горючего, что помогает двигателю работать дольше и качественнее.
- Особая смесь, покрывающая топливную систему двигателя защитной пленкой, дополнительно защищает его от износа.
- Во время ускорения на трассе я действительно почувствовал улучшение динамических показателей авто
- И реально, за счет уникальности горючего – "расход" меньше!
"Я доволен, как мой автомобиль себя ведет после заправки на SOCAR, я рекомендую NANO", — подчеркнул Черняк.