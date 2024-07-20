На вихідних трошки легше: як вимикатимуть світло в Україні 21 липня

Буде діяти одна або дві черги відключень

В Україні продовжують щодня застосовувати погодинні графіки відключень світла, які у неділю, 21 липня, діятимуть протягом усієї доби. Водночас лише з 15:00 до 24:00 будуть застосовуватись дві черги одночасно.

Про це повідомили в Укренерго. За словами енергетиків, на вихідних обмеження електроенергії більш лояльні, адже в ці дні витрати споживачів зменшуються.

"Завтра, 21 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби. З 15:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень", — йдеться у повідомлені.

В Укренерго наголосили, що в інші години доби, тобто з 00:00 до 15:00 діятиме одна черга відключень світла.

За їх даними, споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Якщо застосовано більше трьох черг графіків – обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів. Інформацію щодо графіків відключень у кожному регіоні дивіться на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах.

Нагадаємо, що фахівець з енергетики розповів, коли скасують відключення. За його словами, якщо не буде нових атак на інфраструктуру з боку російських окупантів та вчасно закінчиться ремонт на енергоблоках АЕС, то орієнтовно в кінці серпня — жовтні вже не буде відключень електроенергії.

Раніше "Телеграф" писав, що у ДТЕК розповіли, чи виплачують компенсації за відключення електроенергії.