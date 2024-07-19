Відключення світла: де 19 липня скасували та скоротили графіки
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Відновлення графіка відключень відбудеться за окремим розпорядженням
У Львівській області скасували графіки погодинних відключень світла 19 липня. Користувачі мережі в той же час заявляють, що деякі не мають світла ще з минулого дня.
Інформація про скасування графіків з’явилася на сторінці Львівського обленерго у Facebook. Там зазначили, що через збій у роботі операційної системи можуть надходити помилкові повідомлення про терміни застосування ГПВ у Telegram та Viber боти.
"За розпорядженням НЕК "Укренерго" скасовано погодинні відключення електроенергії. Відновлення графіка відключень відбудеться за окремим розпорядженням", — йдеться у повідомленні.
Водночас у "Прикарпаттяобленерго" кажуть, що 19 липня з 10:50 до 15:00 графіки погодинних відключень не застосовуватимуться в Івано-Франківській області.
"Серед змін: буде включено чергу 5; з 12:00 до 15:00 не вимикатиметься черга 6. Усі споживачі зі світлом", — зазначили в обленерго.
Також графіки погодинних відключень скасували у Миколаївській області, але лише до 15:00. Причина скасування графіків не уточнюється.
Що пишуть у мережі
Попри скасовування графіків на цей день у Львівській області, люди в соцмережах пишуть, що в деяких немає електроенергії ще з учорашнього дня.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що через тривалі відключення світла в Україні ухвалили важливе рішення. Воно стосуватиметься мобільного зв’язку.