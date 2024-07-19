Відключення світла: де 19 липня скасували та скоротили графіки

Відновлення графіка відключень відбудеться за окремим розпорядженням

У Львівській області скасували графіки погодинних відключень світла 19 липня. Користувачі мережі в той же час заявляють, що деякі не мають світла ще з минулого дня.

Інформація про скасування графіків з’явилася на сторінці Львівського обленерго у Facebook. Там зазначили, що через збій у роботі операційної системи можуть надходити помилкові повідомлення про терміни застосування ГПВ у Telegram та Viber боти.

"За розпорядженням НЕК "Укренерго" скасовано погодинні відключення електроенергії. Відновлення графіка відключень відбудеться за окремим розпорядженням", — йдеться у повідомленні.

Водночас у "Прикарпаттяобленерго" кажуть, що 19 липня з 10:50 до 15:00 графіки погодинних відключень не застосовуватимуться в Івано-Франківській області.

"Серед змін: буде включено чергу 5; з 12:00 до 15:00 не вимикатиметься черга 6. Усі споживачі зі світлом", — зазначили в обленерго.

Також графіки погодинних відключень скасували у Миколаївській області, але лише до 15:00. Причина скасування графіків не уточнюється.

Що пишуть у мережі

Попри скасовування графіків на цей день у Львівській області, люди в соцмережах пишуть, що в деяких немає електроенергії ще з учорашнього дня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що через тривалі відключення світла в Україні ухвалили важливе рішення. Воно стосуватиметься мобільного зв’язку.