На выходных немного легче: как будут выключать свет в Украине 21 июля

Будет действовать одна или две очереди отключений

В Украине продолжают ежедневно применять почасовые графики отключений света, которые в воскресенье, 21 июля, будут действовать на протяжении всех суток. В то же время, только с 15:00 до 24:00 будут применяться две очереди одновременно.

Об этом сообщили в Укрэнерго. По словам энергетиков, на выходных ограничения электроэнергии более лояльны, ведь в эти дни расходы потребителей уменьшаются.

"Завтра, 21 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. С 15:00 до 24:00 будут применены две очереди отключений", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго подчеркнули, что в другие часы суток, то есть с 00:00 до 15:00, будет действовать одна очередь отключений света.

По их данным, потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Если применено более трех очередей графиков, ограничения распространяются на большее количество потребителей. Информацию о графиках отключений в каждом регионе смотрите на сайтах облэнерго или на их страницах в соцсетях.

Напомним, что специалист по энергетике рассказал, когда отменят отключение. По его словам, если не будет новых атак на инфраструктуру со стороны российских окупантов и своевременно закончится ремонт на энергоблоках АЭС, то ориентировочно в конце августа — октябре уже не будет отключений электроэнергии.

Ранее "Телеграф" писал, что в ДТЭК рассказали, выплачивают ли компенсации за отключение электроэнергии.