На выходных немного легче: как будут выключать свет в Украине 21 июля
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Будет действовать одна или две очереди отключений
В Украине продолжают ежедневно применять почасовые графики отключений света, которые в воскресенье, 21 июля, будут действовать на протяжении всех суток. В то же время, только с 15:00 до 24:00 будут применяться две очереди одновременно.
Об этом сообщили в Укрэнерго. По словам энергетиков, на выходных ограничения электроэнергии более лояльны, ведь в эти дни расходы потребителей уменьшаются.
"Завтра, 21 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. С 15:00 до 24:00 будут применены две очереди отключений", — говорится в сообщении.
В Укрэнерго подчеркнули, что в другие часы суток, то есть с 00:00 до 15:00, будет действовать одна очередь отключений света.
По их данным, потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Если применено более трех очередей графиков, ограничения распространяются на большее количество потребителей. Информацию о графиках отключений в каждом регионе смотрите на сайтах облэнерго или на их страницах в соцсетях.
Напомним, что специалист по энергетике рассказал, когда отменят отключение. По его словам, если не будет новых атак на инфраструктуру со стороны российских окупантов и своевременно закончится ремонт на энергоблоках АЭС, то ориентировочно в конце августа — октябре уже не будет отключений электроэнергии.
Ранее "Телеграф" писал, что в ДТЭК рассказали, выплачивают ли компенсации за отключение электроэнергии.