"Орлиці не сповідаються перед гієнами!": топ 10 скандальних цитат Ірини Фаріон

Немає рускоязичного населення, є українці, а є болото

Відома мовознавиця Ірина Фаріон, яка трагічно померла після замаху, протягом свого життя озвучила безліч гарних та влучних висловів. Деякі з її цитат вже стали легендарними.

"Телеграф" розповість вам про топ 10 найпопулярніших та скандальних висловів Ірини Фаріон.

Пані Фаріон відома в Україні своє радикальною проукраїнською позицією, у питанні мови вона не терпіла компромісів. Це підтверджують і її слова.

Скандальні цитати Фаріон:

Говорити українською — це означає панувати.

Ніколи їхня "побєда" не буде нашою перемогою.

Є тільки два шляхи: або бандеризація України, або бандитизація України. Немає третього шляху.

Мову не знають або ті, хто політично упереджені, або розумово відсталі.

Мова — це скеля, на якій стоїть велика українська споруда.

Орлиці не сповідаються перед гієнами!

Де тут честь? Людина не вивчила мови землі, хліб якої їсть.

Треба знати: у кого душа вишита, а хто сховав відсутність душі за вишиванкою.

Немає рускоязичного населення, є українці, є к*цапи, є болото.

Влада, що не здатна захистити державної мови, – ніколи не захистить державних територій.

Нагадаємо, що Фаріон пояснювала поширену помилку в українській мові. Чому не правильно казати "займайтися" спортом чи коханням.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно називати жителів Києва, Харкова та Запоріжжя, пояснення Фаріон.