"Орлиці не сповідаються перед гієнами!": топ 10 скандальних цитат Ірини Фаріон
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Немає рускоязичного населення, є українці, а є болото
Відома мовознавиця Ірина Фаріон, яка трагічно померла після замаху, протягом свого життя озвучила безліч гарних та влучних висловів. Деякі з її цитат вже стали легендарними.
"Телеграф" розповість вам про топ 10 найпопулярніших та скандальних висловів Ірини Фаріон.
Пані Фаріон відома в Україні своє радикальною проукраїнською позицією, у питанні мови вона не терпіла компромісів. Це підтверджують і її слова.
Скандальні цитати Фаріон:
- Говорити українською — це означає панувати.
- Ніколи їхня "побєда" не буде нашою перемогою.
- Є тільки два шляхи: або бандеризація України, або бандитизація України. Немає третього шляху.
- Мову не знають або ті, хто політично упереджені, або розумово відсталі.
- Мова — це скеля, на якій стоїть велика українська споруда.
- Орлиці не сповідаються перед гієнами!
- Де тут честь? Людина не вивчила мови землі, хліб якої їсть.
- Треба знати: у кого душа вишита, а хто сховав відсутність душі за вишиванкою.
- Немає рускоязичного населення, є українці, є к*цапи, є болото.
- Влада, що не здатна захистити державної мови, – ніколи не захистить державних територій.
Нагадаємо, що Фаріон пояснювала поширену помилку в українській мові. Чому не правильно казати "займайтися" спортом чи коханням.
Раніше "Телеграф" писав, як правильно називати жителів Києва, Харкова та Запоріжжя, пояснення Фаріон.