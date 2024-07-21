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"Орлиці не сповідаються перед гієнами!": топ 10 скандальних цитат Ірини Фаріон

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Ірина Фаріон Новина оновлена 21 липня 2024, 12:58
Ірина Фаріон. Фото Колаж "Телеграфу"

Немає рускоязичного населення, є українці, а є болото

Відома мовознавиця Ірина Фаріон, яка трагічно померла після замаху, протягом свого життя озвучила безліч гарних та влучних висловів. Деякі з її цитат вже стали легендарними.

"Телеграф" розповість вам про топ 10 найпопулярніших та скандальних висловів Ірини Фаріон.

Пані Фаріон відома в Україні своє радикальною проукраїнською позицією, у питанні мови вона не терпіла компромісів. Це підтверджують і її слова.

Скандальні цитати Фаріон:

  • Говорити українською — це означає панувати.
  • Ніколи їхня "побєда" не буде нашою перемогою.
  • Є тільки два шляхи: або бандеризація України, або бандитизація України. Немає третього шляху.
  • Мову не знають або ті, хто політично упереджені, або розумово відсталі.
  • Мова — це скеля, на якій стоїть велика українська споруда.
  • Орлиці не сповідаються перед гієнами!
  • Де тут честь? Людина не вивчила мови землі, хліб якої їсть.
  • Треба знати: у кого душа вишита, а хто сховав відсутність душі за вишиванкою.
  • Немає рускоязичного населення, є українці, є к*цапи, є болото.
  • Влада, що не здатна захистити державної мови, – ніколи не захистить державних територій.

Нагадаємо, що Фаріон пояснювала поширену помилку в українській мові. Чому не правильно казати "займайтися" спортом чи коханням.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно називати жителів Києва, Харкова та Запоріжжя, пояснення Фаріон.

Теги:
#Українська мова #Цитати #Ірина Фаріон