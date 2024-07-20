Любляча бабуся та красива жінка: рідкісні фото Ірини Фаріон із сім’єю і не тільки

Мовознавиця дуже любила свою сім’ю

Вдень 19 липня на відому мовознавицю Ірину Фаріон вчинили замах, а за кілька годин вона померла в лікарні. За словами лікарів, Фаріон отримала наскрізне поранення головного мозку, її прооперували та навіть перевели до реанімації для відновлення, але серце не витримало.

"Телеграф" пропонує згадати, якою була Ірина Фаріон поза скандалами, поза роботою, а в колі сім’ї та в особистому житті. Мовниця активно вела Instagram, куди постила не лише робочі моменти, а й фото з дня народження, кадри з онуками та навіть романтичні знімки, які коротко підписувала віршами.

Ірина Фаріон має двох онуків — Діму (2019 року) та Еву (2017 року). Судячи з фото в мережі, вона була люблячою бабусею і часто проводила з онуками час. Ірина Фаріон мала лише одну дочку — Софію Семчишин. У її Інстаграм фото разом із донькою велика рідкість, чого не скажеш про онуків.

Також вона любила природу і не втрачала нагоди відвідати гарні місця. Переважно це був захід України, Полісся.

Попри висловлювання, критику військових та інші скандали, Ірину Фаріон цікавила не тільки робота. Вона часто постила просто гарні фото, на яких перед українцями була гарна, статна та доглянута жінка, з милою посмішкою та добрими очима.

Також "Телеграф" розповідав про те, якими скандалами запам’яталася Ірина Фаріон. Вона не соромилася критикувати ні владу України, ні громадян країни, ні військових, які нас захищають.

Її дочка та зять прокоментували вбивство. Вони опублікували пост у мережі з дуже лаконічним, але водночас містким підписом.