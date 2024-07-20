Хто отримає спадщину Фаріон: що зазначено у декларації мовознавиці

Професорка Львівської політехніки жила дуже скромно

Львів 19 липня струсонуло гучне вбивство відомої філологинї, мовознавицї та колишньої нардепки Ірини Фаріон. У неї залишилася доросла дочка, яка згідно з українським законодавством має одержати у спадок її майно.

За даними з відкритих джерел, єдину дочку Фаріон звуть Софією Семчишин. Вона одружена з військовослужбовцем Василем Особою і має двох дітей — Дмитра та Єву.

Правила наслідування в Україні передбачають п’ять черг, які визначають пріоритетність передачі майна. До першої черги належать діти, чоловік/дружина та батьки, які мають право на рівну частку майна.

Однак передача прав на майно може здійснюватися не по черзі, якщо його власник склав заповіт та нотаріально запевнив його. В цей час у мережі інформації про заповіт Фаріон не з’являлося.

Оскільки чоловіка в екснардепки не було, то можна припустити, що Софія Семчишин матиме пів року, щоб прийняти або відмовитися від спадщини.

Варто зазначити, що у декларації Фаріон від 2024 року з майна вказано лише квартиру на 48,5 квадратних метрів та річний дохід у 255 тисяч гривень від роботи у Національному університеті "Львівська політехніка".

Як повідомлялося раніше, невідомий вистрілив у скроню Ірині Фаріон близько 19:30 п’ятниці, 19 липня, на вулиці Масарика. Вважається, що вбивця чекав на неї біля будинку, й при цьому приходив туди кілька тижнів. Пізніше на місці замаху було знайдено гільзу від пістолета Макарова. Лікарі близько четвертої години намагалися врятувати її життя, але це не дало результату.

Церемонія прощання розпочнеться о 19.00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла на вул. Театральна, 11.