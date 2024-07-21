"Орлиці не сповідаються перед гієнами!": топ 10 скандальных цитат Ирины Фарион

Немає рускоязичного населення, є українці, а є болото.

Известная языковед Ирина Фарион, трагически умершая после покушения, в течение своей жизни озвучила множество красивых и метких изречений. Некоторые из ее цитат уже стали легендарными.

"Телеграф" расскажет вам о топ 10 самых популярных и скандальных фраз Ирины Фарион.

Фарион известна в Украине своей радикальной проукраинской позицией, в вопросе языка она не терпела компромиссов. Это подтверждают и ее слова.

Скандальные цитаты Фарион:

Говорити українською — це означає панувати.

Ніколи їхня "побєда" не буде нашою перемогою.

Є тільки два шляхи: або бандеризація України, або бандитизація України. Немає третього шляху.

Мову не знають або ті, хто політично упереджені, або розумово відсталі.

Мова — це скеля, на якій стоїть велика українська споруда.

Орлиці не сповідаються перед гієнами!

Де тут честь? Людина не вивчила мови землі, хліб якої їсть.

Треба знати: у кого душа вишита, а хто сховав відсутність душі за вишиванкою.

Немає рускоязичного населення, є українці, є к*цапи, є болото.

Влада, що не здатна захистити державної мови, – ніколи не захистить державних територій.

Напомним, что Фарион объясняла распространенное заблуждение в украинском языке. Почему не правильно говорить "займатися" спортом или любовью.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно называть жителей Киева, Харькова и Запорожья, объяснение Фарион.