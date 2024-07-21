"Орлиці не сповідаються перед гієнами!": топ 10 скандальных цитат Ирины Фарион
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Немає рускоязичного населення, є українці, а є болото.
Известная языковед Ирина Фарион, трагически умершая после покушения, в течение своей жизни озвучила множество красивых и метких изречений. Некоторые из ее цитат уже стали легендарными.
"Телеграф" расскажет вам о топ 10 самых популярных и скандальных фраз Ирины Фарион.
Фарион известна в Украине своей радикальной проукраинской позицией, в вопросе языка она не терпела компромиссов. Это подтверждают и ее слова.
Скандальные цитаты Фарион:
- Говорити українською — це означає панувати.
- Ніколи їхня "побєда" не буде нашою перемогою.
- Є тільки два шляхи: або бандеризація України, або бандитизація України. Немає третього шляху.
- Мову не знають або ті, хто політично упереджені, або розумово відсталі.
- Мова — це скеля, на якій стоїть велика українська споруда.
- Орлиці не сповідаються перед гієнами!
- Де тут честь? Людина не вивчила мови землі, хліб якої їсть.
- Треба знати: у кого душа вишита, а хто сховав відсутність душі за вишиванкою.
- Немає рускоязичного населення, є українці, є к*цапи, є болото.
- Влада, що не здатна захистити державної мови, – ніколи не захистить державних територій.
Напомним, что Фарион объясняла распространенное заблуждение в украинском языке. Почему не правильно говорить "займатися" спортом или любовью.
Ранее "Телеграф" писал, как правильно называть жителей Киева, Харькова и Запорожья, объяснение Фарион.