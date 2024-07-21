Позитивних змін не прогнозується: з’явився графік відключень світла на 22 липня

Відключатимуть одразу 3 черги

У понеділок, 22 липня, графіки погодинних відключень світла будуть діяти протягом всієї доби. Одночасно відключатимуть дві-три черги.

Про це повідомили у компанії "Укренерго". Там зазначили, що з 01:00 до 05:00 діятиме одна черга відключень.

Крім того, з 18:00 до 23:00 будуть відключати одночасно три черги. В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.

Обмеження споживання електроенергії в Україні відбуваються внаслідок обстрілів з боку російських окупантів енергетичної інфраструктури. В енергосистемі України у результаті виник великий дефіцит потужностей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що фахівець з енергетики розповів, коли в Україні скасують відключення електроенергії. За його словами, це може статися вже наприкінці серпня – жовтні цього року. Однак для цього є кілька умов.

Також ми повідомляли про те, що на Дніпропетровщині люди звинуватили ДТЕК у тому, що вони не мають ні світла, ні води. Жителі звернулися до редакції видання "Телеграф" з проханням висвітлити ситуацію, що склалася. За їхніми словами, компанія ДТЕК не реагує на численні скарги та продовжує відключати об’єкти критичної інфраструктури.