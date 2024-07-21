В Україні скасували графіки відключень світла 21 липня: озвучені години

Три години відключати світло не будуть нікому

У неділю, 21 липня, в Україні скасували графіки відключення світла на тригодинний період. Потім обмеження споживання електроенергії діятиме відповідно до запланованих графіків.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі "ДТЕК". Зазначається, що в період з 12:00 до 15:00 світло не вимикатимуть.

"За інформацією від Укренерго відключення світла з 12:00 до 15:00 не передбачаються. У разі змін оперативно вас інформуватимемо на нашому телеграм-каналі", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що в "Укренерго" повідомляли, що 21 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом усієї доби. З 15:00 до 24:00 буде застосовано дві черги відключень.

Обмеження споживання електроенергії в Україні відбуваються внаслідок обстрілу з боку російських окупантів з енергетичної інфраструктури. В енергосистемі України у результаті виник великий дефіцит потужностей. Ситуацію також збільшує аномальна спека, яка тримається майже весь липень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що фахівець з енергетики розповів, коли в Україні скасують відключення електроенергії. За його словами, це може статися вже наприкінці серпня – жовтні цього року. Однак для цього є кілька умов.