Ці українські прізвища помилково вважають російськими, але вони належали козакам: перевірте своє

Усього є більше десятка таких родових імен

У списку доволі популярних українських прізвищ є ті, які раніше помилково вважали за російські. Однак усю таємницю цих родових імен розкривають їхні суфікси.

Про це у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" розповідає мовознавець Юрій Редько. Є думка, що українські прізвища, у складі яких є суфікси -ов, -єв, мають виключно російське походження. Але далеко не всі прізвища потрібно відносити до цього списку.

"Лише в деяких випадках передсуфікальна частина може вносити диференціацію, вказуючи на їхнє українське чи російське походження", — пише Редько.

Перша згадка про родові імена з суфіксами -ов(-ова), -єв(-єва) датується ще 1638 роком. Це означає, що це точно не російські прізвища. Багато людей із такими родовими іменами належали до козацтва.

Відповідно, українські прізвища з такими суфіксами будуть виключно українськими. Наприклад:

Грицаєв;

Грицьков;

Довбишев;

Дроздов;

Іськов;

Каськов;

Охремов;

Панасов;

Тимков;

Шевцов;

Акімов та інші.

Такі родові імена носили українські козаки, що підтверджено документально.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища вказують на те, що ваші предки мали справжні кулінарні таланти та дуже смачно готували різноманітні страви.