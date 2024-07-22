Эти украинские фамилии по ошибке считают русскими, но они принадлежали козакам: проверьте свою

Всего есть больше десятка таких родовых имен

В списке довольно популярных украинских фамилий есть те, которые ранее ошибочно считали русскими. Однако всю тайну этих родовых имен раскрывают их суффиксы.

Об этом в своей работе "Современные украинские фамилии" рассказывает языковед Юрий Редько. Есть мнение, что украинские фамилии, в составе которых суффиксы -ов, -ев, имеют исключительно российское происхождение. Но далеко не все фамилии нужно относить в этот список.

"Только в некоторых случаях предсуфикальная часть может вносить дифференциацию, указывая на их украинское или российское происхождение", — пишет Редько.

Первое упоминание о родовых именах с суффиксами -ов (-ова), -ев(-ева) датируется еще 1638 годом. Это означает, что это точно не русские фамилии. Многие люди с такими родовыми именами принадлежали к козачеству.

Соответственно, украинские фамилии с такими суффиксами будут исключительно украинскими. К примеру:

Грицаев;

Грицьков;

Довбышев;

Дроздов;

Иськов;

Каськов;

Охремов;

Панасов;

Тимков;

Шевцов;

Акимов и другие.

Такие родовые имена носили украинские казаки, что подтверждено документально.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о то, какие фамилии указывают на то, что ваши предки имели настоящие кулинарные таланты и очень вкусно готовили различные блюда.