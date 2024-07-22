Эти украинские фамилии по ошибке считают русскими, но они принадлежали козакам: проверьте свою
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Всего есть больше десятка таких родовых имен
В списке довольно популярных украинских фамилий есть те, которые ранее ошибочно считали русскими. Однако всю тайну этих родовых имен раскрывают их суффиксы.
Об этом в своей работе "Современные украинские фамилии" рассказывает языковед Юрий Редько. Есть мнение, что украинские фамилии, в составе которых суффиксы -ов, -ев, имеют исключительно российское происхождение. Но далеко не все фамилии нужно относить в этот список.
"Только в некоторых случаях предсуфикальная часть может вносить дифференциацию, указывая на их украинское или российское происхождение", — пишет Редько.
Первое упоминание о родовых именах с суффиксами -ов (-ова), -ев(-ева) датируется еще 1638 годом. Это означает, что это точно не русские фамилии. Многие люди с такими родовыми именами принадлежали к козачеству.
Соответственно, украинские фамилии с такими суффиксами будут исключительно украинскими. К примеру:
- Грицаев;
- Грицьков;
- Довбышев;
- Дроздов;
- Иськов;
- Каськов;
- Охремов;
- Панасов;
- Тимков;
- Шевцов;
- Акимов и другие.
Такие родовые имена носили украинские казаки, что подтверждено документально.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о то, какие фамилии указывают на то, что ваши предки имели настоящие кулинарные таланты и очень вкусно готовили различные блюда.