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Не лише корупціонери: хтось із засуджених не підлягає мобілізації

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Генеральний штаб ЗСУ Новина оновлена 22 липня 2024, 12:02

У законодавстві є суворі обмеження

Відповідно до законодавства України до лав ЗСУ можуть бути мобілізовані ув’язнені. Однак, це стосується не всіх.

Обмеження на мобілізацію ув’язнених встановлені в Кримінальному кодексі України. Там вказані певні категорії, які не можуть призвати.

Зокрема, умовно-дострокове звільнення від відбування покарання не застосовується до осіб, які засуджені за :

  • вчинення злочинів проти основ національної безпеки України;
  • засуджені за скоєння умисного вбивства двох або більше осіб, або досконалі з особливою жорстокістю, або пов’язані з згвалтуванням чи сексуальним насильством;
  • злочини проти статевої свободи та недоторканності;
  • злочини, пов’язані з тероризмом;
  • порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей;
  • вбивство чи замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця;
  • особливо тяжкі корупційні злочини;
  • а також засуджені, які займали особливо відповідальне становище.

Нагадаємо, що відповідний закон 17 травня підписав Президент України Володимир Зеленський. Того ж дня його повернули до Верховної Ради.

За кілька днів уже понад 3000 ув’язнених подали заяви на отримання умовно-дострокового звільнення для участі в обороні України. Вони готові були приєднатися до лав ЗСУ.

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#Мобілізація #Засуджені