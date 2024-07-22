Не лише корупціонери: хтось із засуджених не підлягає мобілізації

У законодавстві є суворі обмеження

Відповідно до законодавства України до лав ЗСУ можуть бути мобілізовані ув’язнені. Однак, це стосується не всіх.

Обмеження на мобілізацію ув’язнених встановлені в Кримінальному кодексі України. Там вказані певні категорії, які не можуть призвати.

Зокрема, умовно-дострокове звільнення від відбування покарання не застосовується до осіб, які засуджені за :

вчинення злочинів проти основ національної безпеки України;

засуджені за скоєння умисного вбивства двох або більше осіб, або досконалі з особливою жорстокістю, або пов’язані з згвалтуванням чи сексуальним насильством;

злочини проти статевої свободи та недоторканності;

злочини, пов’язані з тероризмом;

порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей;

вбивство чи замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця;

особливо тяжкі корупційні злочини;

а також засуджені, які займали особливо відповідальне становище.

Нагадаємо, що відповідний закон 17 травня підписав Президент України Володимир Зеленський. Того ж дня його повернули до Верховної Ради.

За кілька днів уже понад 3000 ув’язнених подали заяви на отримання умовно-дострокового звільнення для участі в обороні України. Вони готові були приєднатися до лав ЗСУ.