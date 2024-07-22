Забудьте об "обстановке": как правильно на украинском говорить это слово

Учите украинский вместе с "Телеграфом"

Многие украинцы отказались от использования русского языка в обиходе и перешли на украинский. Однако часто они не знают, как заменить некоторые русские слова. Касается этого слова "обстановка".

Издание "Образование 24" рассказало, можно ли сказать на украинском "обстановка". А также названы заменители, которые помогут расширить языковой запас.

На самом деле это слово присуще нашему языку. При этом оно имеет не одно значение и немало синонимов.

Так, "обстановкой" вы можете назвать мебель, украшения и предметы быта, которыми обставили помещение или жилье.

Также "обстановкой" называют совокупность условий, в которых что-нибудь происходит. К примеру, условия жизни кого-либо или положение на месте военных действий и т.д.

Собственно, слово "обстановка" и имеет разные интересные синонимы. В частности, такие:

умебльовання;

устатковання;

ситуація;

довкружжя;

обставини;

умови тощо.

Ранее "Телеграф" писал, как по-украински ласково сокращать популярные мужские имена. Касается это имен Артем, Александр, Алексей. А также, как звучат женские имена Света, Снежана, Анджела.