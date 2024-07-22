Жара сменится дождем, но не везде: каким областям повезет больше всего

Дождей не предполагается и в столице

Во вторник, 23 июля, в западных областях и местами на востоке Украины ожидаются дожди и грозы. Осадки также могут быть и на северо-востоке Украины.

Прогнозом поделилась синоптик Наталия Диденко. Она добавила, что на остальной территории Украины будет сухо и солнечно.

Ожидается, что температура воздуха в течение дня будет в пределах +26+30 градусов, на западе местами +24+26 градусов, в южной части +31+34 градуса. В столице максимальная температура воздуха будет около +28 градусов, без осадков.

"В течение четверга — пятницы в столице ожидается кратковременное понижение температуры воздуха до +23+25 градусов. В субботу — воскресенье умеренная (не сильная) жара возобновится", — прогнозирует Наталия Диденко.

Напомним, что не так давно в Киеве был зафиксирован температурный рекорд. Максимальная температура воздуха в столице достигла своего исторического максимума для этой даты и столбики термометров поднялись до 35,6 градусов тепла.

Ранее "Телеграф" писал, какая погода может быть после аномальной жары. Ожидается, что в дальнейшем может быть период дождей — за раз может выпасть месячная норма осадков или даже 2-3 нормы. Это может привести к повышению уровня воды в реках.