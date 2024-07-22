Цілий день з перебоями: як відключатимуть світло в Україні 23 липня

Українцям розповіли, що буде зі світлом у вівторок

В Україні, попри закінчення періоду екстремальної спеки, продовжать працювати графіки відключення світла. При цьому вони вводяться на всю добу.

Згідно з повідомленням "Укренерго" в Telegram, обмеження 23 липня діятимуть усю добу. У ДТЕК відзначають, що існує висока ймовірність відключень у світло-сірих зонах.

В "Укренерго" кажуть, що більшу частину доби електрика відключатиметься за двома чергами (тобто приблизно 4 години зі світлом і 2 без світла), проте з 14:00 до 24:00 діятимуть три черги (2 години зі світлом та 2 без світла).

У ДТЕК своєю чергою попередили мешканців Києва та області, а також Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей про те, що у період з 14 до 24 є висока ймовірність того, що у світло-сірих зонах електрики не буде.

Як повідомлялося раніше, у Києві на тлі постійних перебоїв з електрикою спостерігається ще одна не менш серйозна проблема. Через різкі перепади напруги у місцевих жителів виникли побоювання про те, що їх техніка просто не зможе витримати подібної "світломузики".