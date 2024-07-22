Целый день с перебоями: как будут отключать свет в Украине 23 июля

Украинцам рассказали, что будет со светом во вторник

В Украине несмотря на окончание периода экстремальной жары продолжат работать графики отключения света. При этом они вводятся на целые сутки.

Согласно сообщению "Укрэнерго" в Telegram, ограничения 23 июля будут действовать все сутки. В ДТЭК же отмечают, что существует высокая вероятность отключений в светло-серых зонах.

В "Укрэнерго" говорят, что большую часть суток электричество будет отключаться по двум очередям (то есть, примерно 4 часа со светом и 2 без света), однако с 14:00 до 24:00 будут действовать три очереди (2 часа со светом и 2 без света).

В ДТЭК в свою очередь предупредили жителей Киева и области, а также Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей о том, что в период с 14 до 24 есть высокая вероятность того, что в светло-серых зонах электричества не будет.

Как сообщалось ранее, в Киеве на фоне постоянных перебоев с электричеством наблюдается еще одна не менее серьезная проблема. Из-за резких перепадов напряжения у местных жителей возникли опасения о том, что их техника просто не сможет выдержать подобной "светомузыки".