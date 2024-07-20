У Києві стрибки напруги: холодильники, пралки та комп’ютери можуть готуватися на звалище

Виходів із подібних ситуацій небагато

У Києві на тлі постійних перебоїв з електрикою спостерігається ще одна не менш серйозна проблема. Через різкі перепади напруги у місцевих жителів виникли побоювання про те, що їх техніка просто не зможе витримати подібної "світломузики".

Кадри одного з таких випадків були поширені телеграм-каналом "Труха Київ". Наголошується, що подібна ситуація спостерігається у районі Троєщини (Лівий берег).

Останніми днями різкі стрибки напруги відбувалися й інших районах. Наприклад, на початку поточного тижня мешканцям Чоколівського бульвару подали 173В замість 220В, а мешканці Тростянецької вулиці повідомили, що після включення електрики там вибило трансформатори.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у коментарі "Інформатору" розповів, що за таких умов найнадійніший вихід — відключити прилад від мережі.

"Для тих пристроїв, які ви не можете вимкнути з розетки, придбайте додатковий перетворювач напруги. Він коштує 600-700 гривень, показуватиме, яка напруга в мережі і сам відсікатиме роботу холодильника під час стрибків напруги", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, у четвер, 18 липня, у Києві вибухнула трансформаторна підстанція. Інцидент стався у Оболонському районі на проспекті Володимира Івасюка, 6А.