Залужний показав нове фото та зробив заяву: у ній згадав і про Росію

Посол обговорив питання безпеки зернових коридорів

Колишній головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний, який вже розпочав виконання обов’язків посла у Великій Британії, оприлюднив нове фото. Його було зроблено під час однієї з робочих зустрічей.

Про це Залужний повідомив у своєму Telegram-каналі. Він розповів, що провів першу зустріч з чинним генеральним секретарем Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесом.

"Обговорили безпеку зернових коридорів, української портової інфраструктури та судноплавства в Чорному та Азовському морях, яке блокується РФ. Наголосив, що крадіжка українського зерна, яку зчиняє ворог, має бути припинена і каратись відповідно до міжнародного права", — написав посол.

Він подякував Арсеніо та всій команді ІМО за підтримку України та наших моряків, постраждалих від російської агресії. при цьому Залужний наголосив, що Україна і надалі залишатиметься житницею Європи та всього вільного світу.

Нагадаємо, що Валерія Залужного звільнили з посади Головкому ЗСУ 8 лютого 2024 року та призначили на цю посаду Олександра Сирського. Наступного дня президент вручив йому найвищу державну нагороду – звання Героя України.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Валерій Залужний потрапив у скандал через блогера-втікача. У мережі українці обурилися поведінці колишнього головкома.