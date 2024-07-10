Перший день на новій посаді: ексголовком Залужний розпочав роботу у Великій Британії

На колишнього головкому чекає багато дипломатичної роботи

Колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, якого ще у квітні затвердили на посаді посла України у Великій Британії, розпочав свою роботу у Лондоні. За даними ЗМІ у середу, 10 липня, у Залужного був перший робочий день.

Про це повідомляє видання "Українська правда" посилаючись на власні джерела в оточенні ексголовкома.

"Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 10 липня розпочав роботу на посаді посла у Великій Британії", — пише видання.

До слова, перші новини про те, що Залужний стане новим послом у Великій Британії з’явилися ще на початку березня. Тоді президент України Володимир Зеленський затвердив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Тоді ж міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що кращої кандидатури годі й у шукати.

"Профільна освіта навіть у нього теж є – здається, у 2020 році отримав диплом магістра за спеціальністю міжнародні відносини. Тому я думаю, що це дуже логічний крок. Я як міністр, безумовно зацікавлений у сильному послі в Лондоні. Президент зважив усі фактори та вирішив, що саме Валерій Залужний є оптимальною кандидатурою, тому це однозначно підсилення для нашої системи", – мовив міністр. Такої ж думки був і політолог Максим Ялі, який зауважив, що таке призначення — вкрай своєчасне.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Залужний розповів, як у нього йдуть справи і показав фото з дружиною.