Может ли студент "перескочить" в другой университет и не потерять отсрочку: есть четкий ответ

В справке о получении образования будет внесена специальная отметка

В Украине во время общей мобилизации студентов не могут призвать на службу, ведь у них есть отсрочка. Однако могут ли они ее лишиться, если решили переступать в другой ВУЗ.

В таком случае украинец нарушит последовательность образования, поэтому потеряет право на отсрочку от мобилизации. Это объяснил адвокат Юрий Айвазян на портале Юристы.UA.

К адвокатам этого портала обратился 20-летний мужчина, который учится на контракте и закончил третий курс. Он планирует перевступать в другой вуз, ведь в прошлом он не получил качественные знания и обучение проходило в дистанционном формате. Студент спросил, не нарушит ли он нормы действующего законодательства таким образом.

По словам адвоката, отчисления из одного ВУЗа и поступление в другой не предоставляют таким студентам права на отсрочку: "В справке из ЕГЭБО будет указано, что вы нарушаете последовательность образования", — пояснил Айвазян.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, имеют ли право высшие учебные заведения сдавать студентов в ТЦК.