Що змінилось для чоловіків до 25 років, які вступають у виші: роз'яснення Мінреінтеграції

У відомстві пояснили з чим це пов'язано

В Україні з 18 травня почав діяти новий закон про мобілізацію. Відповідно до цього змінились і правила вступу до вищих навчальних закладів для осіб до 25 років.

У Мінреінтеграції розповіли, що змінилося у військовому обліку осіб до 25 років, які вступають до вишів. У відомстві зазначили, що нововведення стосуються осіб віком до 25 років, які перебувають на тимчасово окупованій території (ТОТ) або які виїхали за кордон із ТОТ або з територій активних бойових дій.

"Зарахування таких громадян на навчання до українських закладів вищої освіти здійснюватиметься з відтермінуванням взяття їх на військовий облік (до закінчення періоду воєнного стану)", – йдеться у повідомленні.

Відповідну постанову ухвалив Кабмін. У Мінреінтеграції пояснили, що необхідність таких змін пов’язана з тим, що такі особи об’єктивно не можуть прибути до ТЦК для взяття їх на військовий облік.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть вручати на кордоні повістки після 16 липня. А також розповідали, як каратимуть за не оновлення даних після 17 липня.