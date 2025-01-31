Українці знайшли в магазині "найпотужніший" чайник і тепер не можуть зупинити сміх (відео)

Українці тепер жартують над химерним дизайном

В одному з магазинів України помітили "надпатріотичний" електричний чайник. Деякі коментатори звинуватили виробника у "шароварщині" та паразитуванні на патріотизмі.

Відео з "потужним чайником" (так його вже охрестили в мережі) розлетілося інтернет-пабликами. Сам девайс виконаний у жовтому кольорі із синіми вставками (під колір прапора України). На ньому також зображено картинку з тонучим російським крейсером "Москва", який Сили оборони України потопили на початку повномасштабного вторгнення.

Втім, незважаючи на бажання, мабуть, викликати патріотизм у покупців, цей чайник швидше викликав гостру критику на адресу виробника. Інші українці просто перевели все у жарт. Серед популярних коментарів є такі:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на вулицях Верхньодніпровська, що неподалік Дніпра, помітили кабана. Тварина не соромлячись людей прогулювалась вулицями і навіть підійшла до здивованих спостерігачів чи не на відстань витягнутої руки.

Також ми повідомляли про те, що комунальники у Чернівцях стали героями гумористичного відео.