Штраф за не оновлення даних у ТЦК — як безкоштовно дізнатися, чи є він

Де можна дізнатися безкоштовно чи є штраф і як часто треба це перевіряти

Зміни, що набули чинності з 17 липня в законодавстві про посилення мобілізації, передбачають покарання у вигляді штрафу від 17 000 гривень за не оновлення даних про себе в ТЦК. Причому іноді військовозобов’язаний може про це навіть не дізнатися, адже тепер ТЦК можуть запрошувати до себе повісткою через пошту, що веде до ризику не отримати долкумент і потрапити до порушників.

Як цього уникнути, пояснюють спеціалісти аналітичного сервісу YouControl. Зробити це можна двома способами – платним, підключивши тариф "Стандартний" сервіс, або безкоштовно через сервіс Міністерства юстиції України.

У другому випадку достатньо зайти в Автоматизовану систему виконавчого провадження Мін’юсту та в ній ввести свої дані – ПІБ та дату народження. Щоправда, подібний запит доведеться робити досить часто для підтримки його актуальності.

В ідеалі подібні запити краще робити не рідше аніж кожні 10 днів, оскільки на сплату штрафу з моменту його вручення дається 15 діб. Після закінчення цього часу, на майно та банківський рахунок боржника може бути накладено арешт, який у гіршому випадку може закінчитись розпродажем власності для покриття штрафу.

Раніше спікер Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповів , яким чином накладатиметься штраф і де можна дізнатися про його наявність.