Російська організація взяла відповідальність за вбивство Фаріон? У мережі з’явилося дивне повідомлення

Організація була активною у 2000-х та на початку 2010-х

У мережі з’явилася інформація, що відповідальність за вбивство екснардепа Ірини Фаріон взяла на себе російська неонацистська організація NS/WP (National-Socialism/White Power). Вона нібито звинуватила Фаріон у розпалюванні "внутрішньорасової ворожнечі".

Інформація про це широко розійшлася за російськими джерелами, проте пізніше вона потрапила і до українського сегменту мережі. Поміж перших, про це написав telegram-канал Astra, посилаючись на канал радикального руху.

Крім того, там було оприлюднено фрагмент нібито нападу на екснардепа та "маніфест" якогось "автономного революційного расиста", який взяв на себе відповідальність за напад.

У лівому каналі "Антифа Ру" повідомляють, що відео, швидше за все, дійсно було записано на вулиці Масарика, проте припускають, що ультраправі просто вирішили заявити про своє існування, використавши суспільний резонанс.

Варто відзначити, що рух NS/WP був активним у Росії з початку 2000-х і до початку 2010-х. У 2020-х про них знову заговорили, а на початку 2022 року нібито члена цієї організації затримали під час підготовки замаху на пропагандиста Володимира Соловйова, у ФСБ тоді заявили, що підозрювані діяли на замовлення СБУ.

Нині жодних вагомих доказів причетності цієї організації до вбивства Фаріон немає, проте ця заява могла б добре лягти на російський наратив про наявність неонацистів в Україні. Також варто зазначити, що NS/WP мали багато осередків у Росії, але на території України за часів своєї найбільшої активності вони не вели діяльності.

Як повідомлялося раніше, невідомий вистрілив до Ірини Фаріон з пістолета Макарова близько 19:30 19 липня. При цьому вважається, що зловмисник приходив туди кілька тижнів.

21 липня поліція оголосила вбивцю в розшук, а осередок ВО "Свобода" в США оголосив винагороду у розмірі $10,000 за інформацію, яка допоможе затримати винного.

Правоохоронці кажуть, що вбивця діяв професійно і не виключають, що вбивство могло бути замовленим.