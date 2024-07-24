Российская организация взяла ответственность за убийство Фарион? В сети появилось странное сообщение

Организация была активной в 2000-х и начале 2010-х

В сети появилась информация о том, что ответственность за убийство экс-нардепа Ирины Фарион взяла на себя российская неонацистская организация NS/WP (National-Socialism/White Power). Она якобы обвинила Фарион в разжигании "внутрирасовой розни".

Информация об этом широко разошлась по российским источникам, однако позже она попала и в украинский сегмент сети. В частности об этом написал telegram-канал Astra, ссылаясь на канал радикального движения.

Помимо того, там был обнародован фрагмент якобы нападения на экс-нардепа и "манифест" некого "автономного революционного расиста", который взял на себя ответственность за нападение.

В левом канале "Антифа Ру" сообщают, что видео скорее всего действительно было записано на улице Масарика, однако допускают, что ультраправые просто решили заявить о своем существовании, использовав общественный резонанс.

Стоит отметить, что движение NS/WP было активным в России с начала 2000-х и до начала 2010-х. В 2020-х о них вновь заговорили, а в начале 2022 года якобы члена этой организации задержали во время подготовки покушения на пропагандиста Владимира Соловьева, в ФСБ тогда заявили, что подозреваемые действовали по заказу СБУ.

В настоящее время никаких веских доказательств причастности этой организации к убийству Фарион нет, однако это заявление могло бы хорошо лечь на российский нарратив о наличии неонацистов в Украине. Также стоит отметить, что NS/WP имели много ячеек в России, но на территории Украины во времена своей наибольшей активности они деятельности не вели.

Как сообщалось ранее, неизвестный выстрелил в Ирину Фарион с пистолета Макарова около 19:30 19 июля. При этом считается, что злоумышленник приходил туда несколько недель.

21 июля полиция объявила убийцу в розыск, а ячейка ВО "Свобода" в США объявила вознаграждение в размере $10,000 за информацию, которая поможет задержать виновного.

Правоохранители говорят, что убийца действовал профессионально и не исключают, что убийство могло быть заказным.