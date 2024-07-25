Субсидию дадут не всем: что изменится с 1 августа
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сумма субсидии зависит от дохода и количества проживающих
В Украине идет назначение субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Помощь от государства можно получить на оплату стоимости электроэнергии, водоснабжения, водоотведения и т.д.
Для тех, кто подает документы на получение субсидии в августе, стоит помнить: если помощь вам назначат, то она будет выплачиваться со следующего месяца за предыдущий. Начисление начнется именно с того месяца, в котором вы подали документы. Выплаты производятся на банковскую карту или через Укрпочту.
В условиях назначения субсидии ничего не меняется — право на ее получение имеют те люди, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги. Субсидию не будут предоставлять лицам, имеющим по несколько объектов жилой недвижимости, автомобиль моложе 5 лет или несколько автомобилей менее 15 лет давности выпуска, имеющим депозиты более 100 000 грн в банке.
Подать документы на получение субсидии можно несколькими способами:
- лично придя в Пенсионный фонд
- лично через ЦНАП
- в местном территориальном совете
- почтой в адрес ПФУ
- онлайн на сайте Пенсионного фонда
- онлайн на портале "Действие"
- через приложение Пенсионного фонда, который нужно установить на смартфон.
Ранее "Телеграф" рассказывал, чьи именно доходы влияют на назначение субсидии. Это могут быть не только зарегистрированные лица, но и члены их семей, даже если они не живут вместе.