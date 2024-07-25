Субсидию дадут не всем: что изменится с 1 августа

Сумма субсидии зависит от дохода и количества проживающих

В Украине идет назначение субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Помощь от государства можно получить на оплату стоимости электроэнергии, водоснабжения, водоотведения и т.д.

Для тех, кто подает документы на получение субсидии в августе, стоит помнить: если помощь вам назначат, то она будет выплачиваться со следующего месяца за предыдущий. Начисление начнется именно с того месяца, в котором вы подали документы. Выплаты производятся на банковскую карту или через Укрпочту.

В условиях назначения субсидии ничего не меняется — право на ее получение имеют те люди, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги. Субсидию не будут предоставлять лицам, имеющим по несколько объектов жилой недвижимости, автомобиль моложе 5 лет или несколько автомобилей менее 15 лет давности выпуска, имеющим депозиты более 100 000 грн в банке.

Подать документы на получение субсидии можно несколькими способами:

лично придя в Пенсионный фонд

лично через ЦНАП

в местном территориальном совете

почтой в адрес ПФУ

онлайн на сайте Пенсионного фонда

онлайн на портале "Действие"

через приложение Пенсионного фонда, который нужно установить на смартфон.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чьи именно доходы влияют на назначение субсидии. Это могут быть не только зарегистрированные лица, но и члены их семей, даже если они не живут вместе.