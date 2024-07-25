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Субсидию дадут не всем: что изменится с 1 августа

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Подать документы можно онлайн
Подать документы можно онлайн. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сумма субсидии зависит от дохода и количества проживающих

В Украине идет назначение субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Помощь от государства можно получить на оплату стоимости электроэнергии, водоснабжения, водоотведения и т.д.

Для тех, кто подает документы на получение субсидии в августе, стоит помнить: если помощь вам назначат, то она будет выплачиваться со следующего месяца за предыдущий. Начисление начнется именно с того месяца, в котором вы подали документы. Выплаты производятся на банковскую карту или через Укрпочту.

В условиях назначения субсидии ничего не меняется — право на ее получение имеют те люди, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги. Субсидию не будут предоставлять лицам, имеющим по несколько объектов жилой недвижимости, автомобиль моложе 5 лет или несколько автомобилей менее 15 лет давности выпуска, имеющим депозиты более 100 000 грн в банке.

Подать документы на получение субсидии можно несколькими способами:

  • лично придя в Пенсионный фонд
  • лично через ЦНАП
  • в местном территориальном совете
  • почтой в адрес ПФУ
  • онлайн на сайте Пенсионного фонда
  • онлайн на портале "Действие"
  • через приложение Пенсионного фонда, который нужно установить на смартфон.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чьи именно доходы влияют на назначение субсидии. Это могут быть не только зарегистрированные лица, но и члены их семей, даже если они не живут вместе.

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