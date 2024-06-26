"Зв’язок з мережею втрачено, спробуйте пізніше": ГУР атакувало російських провайдерів в окупованому Криму

У розвідці повідомили про масштабну кібератаку на Крим

Найбільші інтернет-провайдери окупованого Криму зазнали масштабної кібератаки. Окупаційна адміністрація попереджає місцевих жителів про те, що доступ до Інтернету найближчим часом буде обмеженим або недоступним.

Джерела "Телеграфа" у Головному управлінні розвідки МОУ повідомили, що за атакою стоять їхні фахівці. Вони зазначили, що під удар потрапили відразу кілька найбільших кримських постачальників послуг із доступу до всесвітньої павутини.

Зокрема т.зв. "заступниця міністра внутрішньої політики, інформації та зв’язку" окупантів Юлія Кирик повідомила, що "профілі DDos-атак постійно змінюються, фахівці провайдерів вживають заходів щодо протидії атакам".

У ГУР зазначили, що атаки на російські сервери, онлайн-сервіси та інші об’єкти мережної інфраструктури останнім часом є системним явищем. Як приклад, там нагадали про атаки на сайти російського Мін’юсту, Міноборони, Мінінформації, Мінфіну, МВС, МНС, Мінпрому та низки інших урядових об’єктів. 12 червня також було атаковано онлайн-платформи аеропортів країни-агресора, що призвело до затримки авіарейсів.

"Здається, російським кібернетикам пора згадати про імпортозамєщєніє, увімкнути свій "Чебурнет" замість Всесвітньої мережі та встановити ісконно-рускій фаєрвол, відгородившись від усього вільного світу. Лише так у них є шанс убезпечитися від наших атак", — зазначив співрозмовник.

Як повідомлялося раніше, ГУР запустило перший і єдиний у світі портал, на якому розміщується вся інформація про спонсорів та співучасників російської повномасштабної війни проти України. Назвали портал "Війна та санкції".