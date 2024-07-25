Графіки померли: українці "скаржаться", що відключень світла стало менше

Дехто тепер має невиконані справи

Останніми днями в Україні помітно скоротились погодинні відключення світла. Проте деякі українці помітили у цьому певний негатив.

Так, Журналіст Віталій Чепінога на своїй сторінці в Facebook розповів, що постійна наявність світла зруйнувала весь його персональний тайм-менеджмент. За його словами, коли діяли графіки відключень, існував чіткий розпорядок дня.

"Коли електрику дають тричі на день, ти чітко знаєш, що о 11:00 треба в інтернет, позакривати дедлайни, поставити на зарядку батарею, о 15:30 можна ввімкнути пральну машину, і дістати їжу з холодильника, а о 19.00 треба йти в душ, і чистити зуби, бо далі — не буде води… Ти — весь насторожі, в чатуванні, в русі, в планах. А коли електрика цілий день є, то можна тупо пролежать зранку до вечора, і не зробить взагалі ніхрена… Куди його спішить? Нікуди воно не дінеться", — написав Чепінога.

Своєю чергою українська журналістка Олеся Остафієва також зазначила, що скасування відключень вплинуло на її розпорядок. На своїй сторінці в Facebook вона запитала у підписників, чи мають вони купу невиконаних справ, бо запланували їх зробити, коли вимкнуть світло.

Варто зазначити, що у коментарях під цими дописами багато українців погодились з тим, що скорочення відключень порушило їхній графік. Зокрема, відомий синоптик Наталка Діденко зазначила, що часом навіть злиться через це.

Нагадаємо, що останні кілька днів з 22 липня відключень світла в Україні стало врази менше. Однією з головних причин стало те, що після ремонту запустили ще один енергоблок АЕС, а також спад спеки та нормалізація середньодобових показників температури, що знизило навантаження на енергосистему.