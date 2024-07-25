Графики умерли: украинцы жалуются, что отключений света стало меньше

У некоторых теперь есть невыполненные дела

В последние дни в Украине заметно сократились почасовые отключения света. Однако некоторые украинцы увидели в этом определенный негатив.

Журналист Виталий Чепинога на своей странице в Facebook рассказал, что постоянное наличие света разрушило весь его персональный тайм-менеджмент. По его словам, когда действовали графики отключений, существовал четкий распорядок дня.

"Когда электричество дают трижды в день, ты четко знаешь, что в 11:00 нужно в интернет, закрыть дедлайны, поставить на зарядку батарею, в 15:30 можно включить стиральную машину и достать еду из холодильника, а в 19.00 нужно идти в душ, и чистить зубы, потому что дальше — не будет воды … Ты — весь настороже, в карауле, в движении, в планах. А когда электричество целый день есть, то можно тупо пролежать утром до вечера, и не сделает вообще нихрена… Куда его спешить? Никуда оно не денется", — написал Чепинога.

В свою очередь украинская журналистка Олеся Остафиева также отметила, что отмена отключений повлияла на ее распорядок. На своей странице в Facebook она спросила у подписчиков, есть ли у них куча невыполненных дел, потому что запланировали их сделать, когда выключат свет.

Стоит отметить, что в комментариях под этими сообщениями многие украинцы согласились с тем, что сокращение отключений нарушило их график. В частности, известный синоптик Наталья Диденко отметила, что иногда даже злится из-за этого.

Напомним, что последние несколько дней с 22 июля отключений света в Украине стало меньше. Одной из главных причин стало то, что после ремонта был запущен еще один энергоблок АЭС, а также спад жары и нормализация среднесуточных показателей температуры, что снизило нагрузку на энергосистему.